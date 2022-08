Prins Charles brengt parfum uit geïnspireerd op zijn landgoed

Premium Royals

Lievelingsauto prinses Diana wordt geveild

Het was de lievelingsauto van de latere prinses Diana (1962-1997). Ze reed er zelfs altijd in wanneer zij de kinderen naar school bracht. Het was maar een simpele Ford Escort RS uit 1987 die de prinses in staat moest stellen zich ongemerkt door het Londense verkeer te bewegen.