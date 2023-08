B&B vol liefde-ster Joy reageert op aantijgingen oplichting gasten

Entertainmentsite Showbizznetwork vertelt het verhaal van een vriendinnengroep die vorig jaar augustus voor zes dagen een landhuis hadden geboekt op Mount Joy. Eenmaal daar zou de accommodatie niet hebben voldaan aan de verwachtingen.

Volgens een van de vrouwen was het zwembadwater ’beschimmeld’, ook waren de ligbedden kapot en was de gootsteen verstopt. Joy kwam de klachten persoonlijk inspecteren en bood aan om 3000 van de in totaal 3538 euro die de vrouwen hadden betaald terug te storten. Dat geld hebben ze naar eigen zeggen nooit ontvangen.

Daarnaast zouden Joy en zijn toenmalige zakenpartner Mario met juridische stappen hebben gedreigd nadat een van de vrouwen een negatieve recensie had gepubliceerd over Mount Joy. De B&B zou hierdoor (reputatie)schade hebben geleden die ze op de vrouwen wilden verhalen. Ook zouden de gasten zélf het zwembad hebben vervuild en de schoonmaakkosten van 1500 euro zouden ook voor hun rekening komen.

Het dreigend gerechtelijk geschil liep met een sisser af nadat de gewraakte negatieve review offline werd gehaald. Maar er is nog steeds niets terugbetaald.

Joy reageert

In een reactie aan Showbizznetwork geeft Joy een nieuwe versie van de gebeurtenissen. „Er lag vuil in het zwembad door een storm. Het was zeer zeker niet beschimmeld en was een halfuur na vertrek weer schoon, maar omdat de dames graag weg wilden heb ik ze voorgesteld dat ze hun geld terug konden krijgen, minus de servicekosten van 500 euro van TripAdvisor. Die moesten ze zelf via TripAdvisor verhalen, omdat dit niet via ons liep. Wij gebruiken alleen Airbnb.”

Maar Joy heeft nog altijd geen oplossing en wast zijn handen in onschuld. „Op het moment van boeken was de locatie nog van de oude eigenaren, dus wij moesten dan wel eerst dat geld via hen terugkrijgen. Deze locatie run ik met mijn zakenpartner Mario, maar wij hebben besloten uit elkaar te gaan. Dit is ook de reden dat deze B&B’s te koop staan. Hij heeft al het klantcontact verder gedaan. Dus hoe het klantcontact verder is verlopen, dat antwoord moet ik je verschuldigd blijven en bij Mario navragen.”

Cursus

Door de breuk met zijn zakenpartner is Joy inmiddels gedwongen een aanzienlijk deel van Mount Joy te verkopen.Hij blijft rotsvast vertrouwen houden in zijn toekomst. Zoveel zelfs dat hij sinds half augustus online cursussen aanbiedt waarin hij voor 47 euro zijn ’geheimen, strategieën en bewezen methoden onthult om een eigen succesvolle B&B te starten, zonder de noodzaak van een groot startkapitaal.