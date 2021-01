Robbie Williams wil nieuw duet met Kylie Minogue

Entertainment

David Bowie de reden dat Duran Duran begon met muziek maken

David Bowie is de reden dat de mannen van Duran Duran ooit muziek zijn gaan maken. Dat zegt frontman Simon Le Bon in een verklaring na het concert Just For One Day, dat vrijdag werd gehouden ter ere van wat de 74e verjaardag van de popster had moeten zijn.