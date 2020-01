Ⓒ AvroTros

Er gloort hoop voor alle avonturiers die hun buitenlandse droom najagen in Ik Vertrek. Een huwelijk dat op springen stond werd gelijmd en exen die elkaars bloed wel konden drinken, kwamen nader tot elkaar. Geluk zit in de kleine dingen, zo bleek in een terugblikuitzending zaterdagavond. Zoals het vinden van bijzondere voorwerpen die gasten achterlaten.