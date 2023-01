Killerclown met vuilniszak vol marteltuig in ‘Terrifier 2’

Killerclown Art maakte in 2008 zijn debuut als bijfiguur in The 9th circle, een korte film van de Amerikaan Damien Leone. Met z’n zwart-witte masker, haakneus en ijskoude grijns bleek de engerd zó aan te slaan, dat hij in Leone’s volgende films tot belangrijkste personage werd gepromoveerd.

Terrifier 2 is inmiddels de derde low-budget speelfilm die Damien Leone van de grond heeft getild. Ook hierin steekt de maker zijn voorliefde voor zogenoemde ‘slasher horror’ niet onder stoelen of banken. Als het bloed niet van het scherm spat, dan druipt ‘t er wel in dikke klodders vanaf. Intussen worden lichamen opengereten en zien we Art de Clown (David Howard Thornton) zijn gillende slachtoffers amputeren, scalperen en castreren.

Berichten over flauwvallende bezoekers en mensen die moesten overgeven in hun zakje met popcorn werden door de producenten van de film breed uitgemeten, in de wetenschap dat liefhebbers van martelporno zulke verhalen alleen maar als aanbeveling zullen zien. Hoe Art the Clown ontsnapt uit het mortuarium waarin hij in Terrifier (2016) eindigde, doet er intussen minder toe dan dat hij weer aan het moorden slaat.

Waarom heldin Sienna Shaw (Lauren LaVera) en haar broertje (Elliott Fullam) het voornaamste doelwit zijn van Art the Clown, blijft eveneens duister. Damien Leone, van origine een grimeur met talent voor special effects-make up, combineerde dat kunstje bij Terrifier 2 opnieuw met schrijven en regisseren. Helaas zijn zowel zijn scenario als z’n acteursregie beneden de maat. Wat rest is een langgerekte slachtpartij die - hoe gruwelijk ook - nooit echt spannend willen worden.

✭✭ (2 uit 5)