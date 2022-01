Elton John heeft corona en zegt concerten af

De muzikant en liedjesschrijver geeft aan dat hij volledig is gevaccineerd en ook al een boosterprik heeft gehad. Hij heeft alleen last van ’milde symptomen’ en verwacht daarom dat zijn shows van komend weekend in de steden North Little Rock en Oklahoma City wel kunnen doorgaan. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum voor de geannuleerde concerten.

De 74-jarige Elton John is bezig met zijn Farewell Yellow Brick Road-tour, die al in 2018 begon. Vorige week hervatte hij de afscheidstour, nadat deze lang had stilgelegen vanwege de coronapandemie. De tournee zal nog duren tot de zomer van 2023.