Lil Nas X stopt show kort nadat fan seksspeeltje op podium gooit

De rapper stopte even met zingen om te kijken wat er op het podium was gegooid. Het bleek een vaginavormig seksspeeltje te zijn. „Wie heeft haar pussy op het podium gegooid?” vroeg X. „Wat is er mis met jullie?” Daarna ging het optreden weer door.

Lil Nas lijkt er zelf om te kunnen lachen. Hij heeft een filmpje waarop het moment is vastgelegd vastgepind aan zijn Twitterprofiel. Zijn naam heeft de rapper veranderd in Pussy.