Zwangere Romee Strijd voelt zich weer goed

Romee weet niet precies hoe de pijn is verdwenen. Ze is gestopt met sporten en doet onder meer oefeningen met een yogabal. „Misschien heeft dat geholpen”, aldus de Victoria’s Secret Angel.

„Ik ben blij dat het nu goed gaat. Hopelijk blijft het zo tot het eind, want het aftellen is begonnen”, gaat de 25-jarige Romee verder. Ze is inmiddels 34 weken zwanger. „Ik voel me goed, en de baby groeit goed. Ik kan niet wachten tot ze er is.”

Romee maakte eind mei bekend dat ze in verwachting is.