Hoe is het nu met Emmy en Rutger uit Ik Vertrek?

Bij de eerste aanblik van het chateau zou de eerste de beste koper gillend zijn vertrokken, maar niet Emmy. Ze was zelfs bereid 3 ton neer te leggen voor de bouwval. Echtgenoot Rutger was met geen stok het kasteel in te krijgen, maar Emmy bleef volhouden. Inmiddels staat het er gelukkig iets anders voor: Emmy heeft het vreselijk naar haar zin in Frankrijk en zelfs Rutger ziet het kasteel inmiddels wel zitten.

„Ik geniet enorm van de vrijheid, de natuur, het klimaat en de Franse joie de vivre”, laat Emmy weten op de website van Ik Vertrek. „Voor Rutger wordt het ook steeds aantrekkelijk om naar Frankrijk te komen. Hij heeft besloten om komende zomer een aantal maanden in het kasteel te komen wonen. Het leven als kasteelvrouw is super leuk, hoewel het in werkelijkheid meer op het leven als kasteelboerin, klusvrouw en schoonmaker lijkt. Het ontvangen van gasten vind ik nog veel leuker dan ik had kunnen bedenken. Het is zo leuk om het kasteelleven met anderen te kunnen delen.”

Toch is het niet alleen maar genieten. Er is nog erg veel werk te doen en Emmy heeft het zwaar zonder haar gezin. „Hoewel ik geen heimwee heb naar Nederland, is het gemis van Rutger en de kinderen soms erg zwaar. We missen elkaar soms enorm en daar kan ik dan ook heel verdrietig van worden. Vooral in de coronatijd waarin ik alleen in lockdown zat en geen idee had wanneer ik Rutger weer zou zien.”

Spijt van hoe ze alles heeft aangepakt, heeft ze echter niet. „Achteraf gezien hadden we het niet anders gedaan. Hooguit had ik misschien geprobeerd om Rutger beter te begrijpen. Het kasteel is nog mooier dan ik ooit had durven dromen. Het grootste euvel is nu om het lekkende dak te repareren door middel van crowdfunding. Hopelijk geeft dit ons de kans om dit mooie chateau weer een waterdicht dak te geven en om nog lang en gelukkig te leven op deze prachtige plek!”