Bear Grylls ontsnapt aan dood na bijensteek

Het noodlot sloeg toe toen Bear voor de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen de deelnemers per boot naar een afgelegen eiland in de Stille Oceaan bracht. Na de bijensteek probeerde hij in eerste instantie door te gaan met de opnames, maar het ging al snel helemaal verkeerd. Bear raakte in een zogenoemde anafylactische shock, een ernstige allergische reactie. De voormalig special forces-soldaat verloor het bewustzijn. De aanwezige medische staf greep snel in en gaf de avonturier een dosis adrenaline om het bijengif tegen te gaan.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Kandidaat en hersenchirurg Mano Shanmug-anathan zag het allemaal gebeuren. „Bear is een indrukwekkende kerel. Hij weet wat hij moet doen. De ironie om Bear de survivalexpert gestoken te zien worden, door een allergische reactie geveld te zien worden en behandeld te zien worden met epinefrine is bizar. Het was zo raar!”, zegt hij tegen Daily Star.

Het is niet de eerste keer dat Bear in de problemen komt door een bij. In 2016 was in een aflevering van zijn show Born Survivor te zien hoe hij een extreme reactie had op een steek. Zijn gezicht zwol op tot het punt dat hij vrijwel niets meer kon zien. Tot een anafylactische shock kwam het toen niet. Dergelijke shocks kunnen binnen enkele minuten dodelijk zijn.