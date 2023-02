Premium Het beste van De Telegraaf

Mafs: wat doen dat condoom en die zaklamp in het nachtkastje?

Door Colette Boegman

Tijdens de toast die Carlo wil uitbrengen, zijn de glazen al leeg.

Een spannende tussenstand in Married at first sight. Tijdens het gezamenlijke koppelsdiner – het ene stel zit al in de samenwoonfase, het ander komt net terug van huwelijksreis – wordt samen met Carlo Boszhard alvast de balans opgemaakt: Wat voor cijfer geven ze hun huwelijk tot nu toe? Paula windt er geen doekjes meer om.