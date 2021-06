Prins William ingezet om afscheiding Schotland te voorkomen: ’Ze moeten overkomen als inwoners’

Het koningshuis vreest volgens een ingewijde dat politici „Schotland aan het verliezen zijn”. De Schotten kozen in 2014 nog om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven, maar velen willen een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. Er bestaat in het gebied veel onvrede over de Brexit, waar een ruime meerderheid van de Schotten in 2016 tegen heeft gestemd.

William en Catherine zouden nu worden gevraagd meer tijd door te brengen in Balmoral, het zomerhuis van de koninklijke familie in Schotland. Ze moeten dat als een volwaardig huis gaan behandelen en minder als een vakantieplek. Ook wordt voorgesteld dat de hertog en hertogin van Cambridge de banden aanhalen met de plaats St. Andrews, waar ze elkaar jaren geleden op de universiteit hebben ontmoet. „Ze moeten niet overkomen als bezoekers, maar als inwoners”, zegt een ingewijde.

Het echtpaar moet worden ingezet als „zichtbaar symbool van de band tussen Engeland en Schotland.” William kan die rol vermoedelijk beter vervullen dan de Britse premier Boris Johnson. Uit een recente peiling komt volgens de krant naar voren dat 71 procent van de Schotten een negatief beeld heeft van Johnson, terwijl 69 procent juist wel positief is over de prins.

Het pro-onafhankelijkheidskamp in Schotland heeft al duidelijk gemaakt dat het niet zit te wachten op koninklijke bemoeienis. De voormalige Schotse premier Alex Salmond suggereerde onlangs dat zijn „wanhopige” ideologische tegenstanders proberen de prins voor hun karretje te spannen. Hij riep het koningshuis volgens Britse media op vooral boven de politiek te blijven staan.