Britse popgroep S Club 7 kondigt reünietournee aan

S Club 7 brak eind jaren negentig in eigen land door met de hit Bring It All Back. In 2000 bereikte het lied ook Nederland en kwam het tot de derde plaats in de Single Top 100. Daarna scoorde de groep ook hits met S Club Party en Two In A Million. In Nederland werd het vervolgens stil rond S Club 7 maar in het VK bereikten de zeven nog tot 2003 diverse keren de hitparade.

De groep viel uiteen maar in 2015 volgde al een reünie. Die bleef echter beperkt tot een concertserie van twaalf shows.