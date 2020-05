Mick Jagger: ’Little Richard was mijn grote idool’

„Zijn muziek heeft nu nog altijd dezelfde rauwe energie als in het midden van de jaren vijftig”, schrijft Mick. Hij herinnert zich ook nog hoe hij bij optredens steeds keek naar Little Richard. „Ik keek naar zijn bewegingen en hoe hij het publiek meetrok in zijn optreden.”

Aan het begin van hun carrière gingen The Rolling Stones, net als The Beatles, in het Verenigd Koninkrijk op tournee met Little Richard. Volgens Mick leerde hij toen veel. „En hij was altijd bereid om goede adviezen te geven.”

Ringo Starr

Drummer Ringo Starr van The Beatles liet ook van zich horen op sociale media. Hij noemt de Amerikaan zijn grote held op muziekgebied. The Beatles coverden vier nummers van rock-’n-roll-legende, waaronder Long Tall Sally. Paul McCartney, die zijn ’rock-'n-roll-stem’ heeft te danken aan de zanger, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij erg is beïnvloed door Little Richard.

Dave Grohl van Foo Fighters schreef op Twitter dat er maar een iemand was die hij graag wilde ontmoeten. „Omdat hij de meest vrolijke, rebelse innovater is. Dank je dat je het zaadje hebt geplant. Door jou muziek is de wereld een vrolijkere plek geworden.”