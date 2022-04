Na tragedies: ’Keanu Reeves gaat trouwen’

Na vier jaar zou het moment eindelijk daar zijn dat hij beeldend kunstenares Alexandra Grant (49) ten huwelijk heeft gevraagd. Dat zou inmiddels gebeurd zijn, volgens insiders, maar Keanu heeft er nog geen melding van gemaakt. Het gebeurde allemaal na zijn wekenlange verblijf in Europa, waar hij filmopnamen had en zij de hele tijd bij hem was. „Daar heeft hij zich gerealiseerd dat hij helemaal niet zonder Alexandra kan”, zegt de bron, die stelt er zeker van te zijn dat er nog dit jaar wordt getrouwd.

Dat zou dan een happy end betekenen op de ronduit dramatische liefdesgeschiedenis van de acteur. Hij en het noodlot kwamen elkaar meerdere malen tegen. In 1999 beviel zijn toenmalige vriendin Jennifer Syme van een dochtertje dat levenloos ter wereld kwam. Twee jaar later liet de actrice zelf het leven bij een dramatisch auto-ongeluk.

In 2011 werkte Keanu samen met Alexandra aan hun boek, Ode to Happiness. Daar sloeg de vonk over, maar pas sinds vier jaar hebben de twee een officiële relatie. Het was zijn tegenspeelster uit de film Speed, Sandra Bullock, die het stel aanspoorde ’elkaar vaker te zien’ en een belangrijke rol vertolkte in het terugvinden van zijn liefdesgeluk.

„Keanu legde de weg af naar de hel en terug, maar heeft nu een geweldige vrouw die hem gelukkig maakt”, aldus de eerder genoemde bron.