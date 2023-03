Schikking Videoland en Kro-Ncrv over rechten docu Kees Momma

Kopieer naar clipboard

De autistische Kees Momma met zijn ouders. Ⓒ RTL

Videoland en Kro-Ncrv staan dinsdag niet tegenover elkaar in de rechtbank in een zaak over de uitzendrechten van de documentaire Het beste voor Kees uit 2014. De partijen hebben in plaats daarvan een schikking getroffen, meldt Kro-Ncrv aan het ANP. De uitkomst daarvan is dat de film over de autistische Kees Momma niet bij Videoland zal worden uitgebracht, maar te zien zal zijn bij Kro-Ncrv en NPO Start.