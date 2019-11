Jan Smit cancelt shows wegens acute laryngitis

„Zoals jullie misschien wel gemerkt hebben was ik deze week niet heel actief op social media. Ik heb de afgelopen dagen voornamelijk thuis in bed gelegen”, begint Jan zijn bericht. „Helaas ben ik na een bezoek aan mijn huisarts genoodzaakt om de concerten voor dit weekend in Wieze en Volendam te annuleren in verband met acute laryngitis.”

Acute laryngitis is een aandoening die lijkt op griep en die gepaard gaat met veel keelpijn. De ziekte maakt de stem hees. Volgens Jan kan hij zich niet voor de volle honderd procent inzetten tijdens zijn optreden, waardoor hij zich genoodzaakt ziet de optredens van dit weekend te verzetten.

Optredens verzet

Er is ook enig goed nieuws voor fans van Jan: er zijn al nieuwe data gevonden voor de optredens. Dat in Wieze vindt op 1 maart 2020 plaats, de show in Volendam is verzet naar 7 maart 2020.

Toevallig kampte Jan ook in november vorig jaar met keelproblemen. Toen zag hij zich genoodzaakt een theateroptreden in Maastricht af te zeggen.