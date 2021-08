’Queen heeft niet adequaat gereageerd op racisme-beschuldiging’

Harry en Meghan zouden gefrustreerd zijn over het feit dat de problemen die zij aankaartten in hun interview met Oprah niet echt ’gehoord zijn’. Meghan zei in dat interview dat er tijdens haar zwangerschap van Archie ’zorgen werden geuit over de kleur van zijn huid’. Queen Elizabeth liet in een reactie daarop weten dat ’herinneringen kunnen verschillen’. Die uitspraak zou niet goed gevallen zijn bij het koppel. Omdat de Queen daar volgens hen niet adequaat op heeft gereageerd, zouden ze het volgens de insider niet kunnen loslaten.

Het zou voor het eerst zijn dat Harry en Meghan nu ook openlijke kritiek op de Queen uitten. Tot nu toe was zij volgens The Telegraph ’de enige van de senior leden van de koninklijke familie die ontsnapte aan de woede van de Sussexes’.