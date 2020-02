Catherine kiest wederom voor ontwerpster uit Nederland

De hertogin van Cambridge had dinsdag een zwarte tweedjurk aan met opvallende knopen aan de voorkant. Catherine droeg daarbij zilveren pumps van Jimmy Choo en een bijpassende clutch. William was gehuld in een donkerblauw pak.

Catherine droeg de afgelopen jaren vaker creaties van Shenkman. De couturier vertelde eerder dat ze niet veel mag loslaten over haar samenwerking met de hertogin. „Dat houd ik voor mezelf, dat wordt ook van me verwacht.”

De modeontwerpster vertelde ook dat ze geen idee heeft hoe Catherine, die vaak bekende ontwerpers draagt, haar kleding had ontdekt. „Ik adverteer niet. Ik moet het hebben van mond-tot-mondreclame en aanbevelingen. Dat heeft altijd goed gewerkt, maar dan gebeurt zoiets en staat de wereld op zijn kop.”