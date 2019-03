Black Panther verslagen in Amerikaanse bioscoop

De sequel van Pacific Rim uit 2013 haalde 28 miljoen dollar (bijna 23 miljoen euro) op in de VS, terwijl Black Panther het moest doen met 16,7 miljoen dollar (13,5 miljoen euro).

Met een Noord-Amerikaanse opbrengst van 630,9 miljoen dollar (510 miljoen euro), is Black Panther nu de best verdienende superheldenfilm aller tijden in de Verenigde Staten en Canada. In Nederland bereikte de film van regisseur Ryan Coogler vorige week al die mijlpaal: Disney maakte donderdag bekend dat de film met een oogst van 6,89 miljoen euro de best scorende superheldenfilm ooit in Nederland is.

Bekijk ook: Black Panther best bezochte superheldenfilm