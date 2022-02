Congresleden willen in gesprek met Britney Spears over curatorschap

„Ik heb deze brief maanden geleden gekregen. Een uitnodiging om mijn verhaal te delen. Ik voelde me gelijk gevleid, maar op dat moment was ik nog niet in dezelfde fase van mijn herstel als nu”, schrijft Spears. „Ik ben zo dankbaar dat mijn verhaal werd erkend. Door die brief voelde ik me voor het eerst gehoord en alsof ik ertoe deed.”

Dat gevoel was de zangeres, die onder het toezicht van haar vader geen eigen beslissingen mocht nemen, jarenlang vreemd. „In een wereld waarin je familie tegen je is, is het moeilijk om mensen te vinden die empathisch zijn.”

De zangeres is dankbaar dat ze door de congresleden is uitgenodigd. Of Spears ook op de uitnodiging is in gegaan, zegt ze niet.