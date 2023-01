Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight - aflevering 7 Mafs: Valse schoonmoeder onderwerpt bruidegom aan kruisverhoor

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Paula en Remco staan deze uitzending tegenover de ’babs’. Ⓒ RTL

’Als mijn moeder maar niet gek gaat doen’, zegt Paula tegen haar dochter, onderweg naar haar ’blinde bruiloft’ op Slot Zeist. Helaas, mama Nella is niet te houden: ze onderwerpt bruidegom Remco aan een raar kruisverhoor, verraadt in de trouwzaal alvast de naam van haar dochter en merkt over haar nieuwe schoonzoon op: ’nou ja, uiterlijk zegt ook niet alles hé?’ Dacht iemand dat Nicole een bitch is?