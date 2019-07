’Prins George wilde stapstenen in Catherine’s tuin’

„We hebben ze erin gelegd omdat prins George ze graag wilde”, vertelt landschapsarchitect Jake Catling. „De kinderen springen er graag over heen en weer. Dankzij Catherine liggen ze er dan ook.”

Maandag ontving de hertogin van Cambridge in haar tuin kinderen van het Anna Freud Centre, het Evelina kinderziekenhuis en de stichtingen Action for Children en Place2Be. De vrouw van prins William organiseerde een picknick en ging met het grut op schattenjacht in de tuin.

In mei mocht Catherine, in het kader van de Chelsea Flower Show, een eigen tuin ontwerpen. Er was veel belangstelling voor de tuin van de hertogin. Ook Queen Elizabeth nam even een kijkje tussen al het groen. Ook de kinderen van William en Catherine waren er al te vinden.