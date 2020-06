Wordt Hilversumse SHOWBIZZMOORD eindelijk opgelost?

De excentrieke muziekproducent Bart van der Laar werd op 10 november 1981 met een kogel in zijn hoofd aangetroffen in zijn Hilversumse villa. Ⓒ Eigen foto

De moord op platenproducer BART VAN DER LAAR hield in 1981 heel bekend Nederland in zijn greep. Sterren die hem kenden, moesten zich bij de recherche melden waardoor het Hilversumse politiebureau veranderde in een verkapte tv-studio. Een nieuwe podcastserie over de zaak is inmiddels een regelrechte hit en al meer dan HONDERDDUIZEND KEER beluisterd. Zou dit dan misschien eindelijk leiden tot het vinden van de dader?