ANDRÉ RIEU: ‘Tegenslagen maakten me altijd sterker’

Showbizzgiganten André Rieu en André van Duin zijn al jaren goed bevriend. Opnieuw gaan ze nu een samenwerking aan. Ⓒ Ferry de Kok

SPEELT ANDRÉ VAN DUIN INEENS DE TWEEDE VIOOL! Samen met ANDRÉ RIEU, en hoogtepunten uit zijn vijftien jaar Vrijthof-concerten in Maastricht, is hij vanaf volgende maand te zien in de bioscoop. De twee vrienden, die beiden een zwaar jaar beleven, bezorgen Nederland, verbonden door muziek, toch wat vrolijkheid in barre tijden. Voor wereldster Rieu is het niet de eerste crisis die hem voor grote uitdagingen plaatst…