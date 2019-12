Henk Poort: ’Ik geef Floor Jansen een grote kans om Songfestival te winnen’

Floor Jansen en Henk Poort Ⓒ Andreas Terlaak

De een was wereldberoemd, behalve in Nederland. De ander een ster in ons land, en nu tot ver over de grens toegejuicht. Floor Jansen en Henk Poort, die elkaar op wonderbaarlijke wijze muzikaal naar grote hoogte stuwden, blikken terug op een ongekend 2019, en vooruit naar volgend jaar. „Als dat net zo fantastisch wordt, hoor je ons niet klagen.”