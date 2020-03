André van Duin bezorgt Matthijs van Nieuwkerk betraande ogen

„Ik vind het zo jammer dat je gaat stoppen met het programma, maar daarom wilde ik je eigenlijk ook een beetje verrassen”, vertelt André tegen het einde van hun gesprek. „Ik weet dat jij een grote fan van Charles Aznavour bent en ik heb ooit een liedje van hem gezongen, La Bohème, en dat had ik zelf vertaald”, vertelt hij, terwijl Matthijs al zichtbaar emotioneel wordt. „Dus ik denk, ik ga dat weer voor je zingen. Gewoon als surprise.”

André legt uit dat hij het lied in het verleden al eens voor Matthijs heeft gezongen, voorafgaand aan de show, maar dat hij het ook wel leuk vindt als nu ook andere mensen dit horen. Matthijs is zoals verwacht dan ook erg blij. „Zal ik jou eens iets vertellen. Jij verrast mij nu. Mij wordt nu veel gevraagd wat het hoogtepunt is van vijftien jaar DWDD. (...) Een ding weet ik zeker, de pre-show waarin jij dat voor mij zong en toen jij zei: ’Ik heb dit speciaal voor jou vertaald’ en ik zie het je zingen, dat is een van de hoogtepunten van vijftien jaar DWDD.” Ook André is nu zichtbaar geraakt.

Aan tafel bij Matthijs zingt André vervolgens zijn Nederlandse uitvoering van La Bohème. Niet alleen Matthijs moet wat tranen weg slikken, ook de kijkers zijn thuis zijn geëmotioneerd. „Zojuist naar het beste kwartier van #DWDD ooit gekeken. Werkelijk prachtig. André, Matthijs”, reageert iemand. „Mooier gaat het vandaag niet meer worden”, stelt een ander.