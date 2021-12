KPN en VodafoneZiggo krijgen pakket met Formule 1

Naast dat weekend van 4 september, komt de NOS in het nieuwe seizoen met samenvattingen van alle races. Voor elk weekend betekent dat drie minuten van de kwalificatie en een samenvatting van maximaal vijftien minuten. Om alle races live te volgen, kunnen klanten van KPN en VodafoneZiggo vanaf 1 maart een abonnement toevoegen aan hun pakket.

De eerste F1-uitzending vindt plaats op 10 maart, rondom de testdagen op het circuit van Bahrein. Een week later vindt daar de eerste Grand Prix plaats. Naast vaste Nederlandse analisten Christijan Albers, Giedo van der Garde en Tom Coronel, zullen ook internationale vedettes Mika Häkkinen, David Coulthard en Tom Kristensen hun visie op de wedstrijden werpen. Stéphane Kox doet verslag vanuit de paddock.

„We willen de kijker het hele Formule 1 verhaal meegeven, waar nodig met een kritische blik”, vertelt Marco Zwaneveld, Head of Sports Viaplay Nederland. „Dankzij de samenwerking tussen de teams uit verschillende Viaplay landen zijn we met meer mensen op meer plekken. Hierdoor kunnen we de verhalen nog beter vertellen. Van de strijd, strategie en techniek tot het geld, fysieke prestaties en natuurlijk alles over Max Verstappen. We zitten er bovenop.”

Viaplay belooft 12 uur aan live televisie per Grand Prix-weekend. In totaal gaat het om 22 races, beginnend in Bahrein en eindigend in Abu Dhabi. Naast sporten zoals de Formule 1, PDC Darts en de Bundesliga, verschijnen er dertig originele films en series van de streamingdienst. Later in het jaar komen daar nog zo’n zestig originele producties bij. Viaplay investeert daarnaast ook in Nederlandse originals. Van filmstudio’s MGM en Sony verschijnen er bestaande titels, zoals Men in Black en Tomb Raider.

Crashes, clashes, schitterende duels op de baan en oorlogstaal erbuiten. Het heroïsche titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is een van de hoogtepunten in de geschiedenis van de Formule 1.