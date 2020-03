Nieuwe data voor afgelaste shows Davina Michelle

De zangeres maakte vrijdagavond in Shownieuws bekend dat de show van 26 maart wordt verplaatst naar 2 juni. De tweede show van 27 maart wordt verplaatst naar 3 juni. Davina heeft maanden toegewerkt naar haar shows, maar deze kunnen niet doorgaan na de nieuwe maatregelen omtrent het coronavirus. „Ik zou zelf niet willen dat iemand die naar mijn show komt ziek wordt. Het is een juiste beslissing”, zei ze.

Om van de nood een deugd te maken, wil de zangeres eerst een virtueel miniconcert geven voor lege zalen, met meerdere gastoptredens. „Ik wil het op een toffe locatie doen, in een zo groot mogelijke zaal om de leegte te benadrukken.” De gastartiesten zijn André Hazes, Emma Heesters en Di-rect. Maandag voert ze hier overleg over met Talpa om haar idee te realiseren. „We hopen over twee weken de eerste show online te zetten.”

