’Taylor Swift en Matty Healy na maand uit elkaar’

Een bron dicht bij de zangeres zegt tegen TMZ dat ze weer single is. Tegen een andere entertainmentsite, Entertainment Tonight, zegt een bron dat Swift en Healy allebei „extreem druk” zijn en dat ze momenteel „niet bij elkaar passen.”

Geruchten over een relatie tussen Swift en de The 1975-zanger Healy deden begin mei voor het eerst de ronde toen hij bij een concert van de zangeres verscheen. Later werden de twee hand in hand gespot in New York. Niet lang daarvoor werd bekend dat Swift haar relatie met acteur Joe Alwyn na zes jaar zag stranden.