Het ongelooflijke sprookje van prinses Märtha Louise en haar sekssjamaan

De relatie van de Noorse prinses Märtha Louise en haar grote liefde Durek Verrett ligt al sinds de twee vorig jaar mei bekend maakten samen te zijn onder vuur. Zijn werkzaamheden, opmerkelijke uitspraken en zelfs zijn huidskleur zijn voer voor haters, maar voor Märtha Louise is hij haar enige echte sjamaan op het witte paard. In een openhartig interview vertellen de twee over hun ongewone liefde, hun problemen en toekomstplannen. Opmerkelijk genoeg wordt daarbij ook een bizar onderdeel van Durek’s werkzaamheden onthuld...