Bert van der Veer: raar dat Eva Jinek half uur eerder mag

„Als Eva Jinek eerder naar bed wil, dan moet je gewoon rigoureus zijn: dan gaat ze lekker 1Vandaag presenteren”, aldus Van der Veer tegen presentator Toine van Peperstraten. Het naar voren halen van grote talkshows als Jinek en Pauw en actualiteitenprogramma Nieuwsuur is een vreemde zet van de NPO, vindt de televisiekenner. „Er is een half uur zendtijd van elke avond afgesnoept; na Nieuwsuur gaan de meeste kijkers naar bed. Nu is er nog ruimte voor een mooie documentaire tussen De Slimste Mens en Nieuwsuur; in de toekomst niet meer.”

Verder denkt de 68-jarige regisseur en schrijver dat soapserie GTST hem gaat overleven, ondanks de teruglopende kijkcijfers. „De serie heeft wel vaker een dipje gehad, daar komen ze wel weer overheen”, stelde hij in het gesprek. „En 665.000 is nog steeds best veel. Je kan tegenwoordig ook altijd zeggen dat er via uitgesteld kijken en via Videoland nog honderdduizenden mensen bijkomen.”

Van der Veer denkt dat juist soap een genre is dat zijn bestaansrecht houdt op lineaire televisie. „Mensen houden van betrouwbaarheid: elke avond om acht uur kijken wat voor bak ellende de personages nu weer over zich heen krijgen.” Verder voorspelt de tv-watcher dat Beau van Erven Dorens met zijn nieuwe tv-show een succes wordt. „Hij heeft een eigenheid en schaamteloze durf die hem anders dan anderen maakt.”