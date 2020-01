Bill Nighy kijkt liever niet naar zichzelf in films

„Het probleem is dat ik niet bekend sta om mijn goede zelfvertrouwen. Daarom duurt het ook langer voordat ik eroverheen ben als ik mezelf op het witte doek zie”, aldus de acteur die onder meer meespeelde in blockbusters als Love Actually en Pirates of the Caribbean. „Want al mijn angsten over mijn tekortkomingen worden bevestigd als ik mezelf dan zie.”

Nighy, winnaar van twee BAFTA’s en een Golden Globe, weet gelukkig wel hoe hij het gevoel misschien kan laten kantelen. „Gewoon over jezelf heen stappen, maar dat is moeilijk”, erkent hij.