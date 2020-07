Onderzoek naar werkomstandigheden bij Ellen DeGeneres

Eerder deze maand publiceerde BuzzFeed een verhaal waarin tien voormalige en één huidige werknemer beschreven hoe het er aan toe gaat bij de productie van de talkshow. Sommigen vertelden dat ze berispt of ontslagen waren nadat ze zich ziek hadden gemeld of op een werkdag de begrafenis van een familielid hadden bijgewoond. Pesten zou een probleem zijn op de werkvloer, net als racisme en intimidatie door het hogere management.

Alhoewel Ellen DeGeneres zelf de afgelopen tijd ook het onderwerp was van negatieve verhalen in de media - onder meer de Nederlandse YouTuber Nikkie de Jager liet zich niet lovend uit over de host na een bezoekje aan de show - lijken de klachten niet over de presentatrice zelf te gaan. In het BuzzFeed-artikel gaf een voormalig personeelslid echter wel aan dat het teleurstellend is dat zij zich niet meer over haar medewerkers bekommert. „Als ze haar eigen show wil met haar naam erop, dan zou ze zich betrokken moeten opstellen. Ik denk dat de producenten haar altijd vertellen dat alles prima gaat en ze dat gelooft, maar het is ook haar verantwoordelijkheid om iets verder te kijken.”

Variety meldde maandag als eerste dat Warner Bros is overgegaan tot een officieel onderzoek. Medewerkers zouden afgelopen week zijn ingelicht dat een onafhankelijk bureau contact met hen kan opnemen met vragen over de werkomstandigheden bij de show.