Oscarwinnaar Cuba Gooding jr. aangeklaagd voor verkrachting

Bekijk ook: Cuba Gooding Jr meldt zich weer bij rechtbank

Gooding jr. zou zichzelf in 2013 in het Mercer Hotel in New York aan een vrouw hebben vergrepen. De Oscarwinnaar zou de vrouw hebben gevraagd mee te gaan naar de hotelkamer. Toen zij binnen was, zou hij de deur hebben geblokkeerd en begon hij zich uit te kleden.

De vrouw claimt meerdere malen ’nee’ te hebben gezegd, terwijl hij haar met zijn handen begon te betasten en woest op bed smeet. Daarna zou de acteur haar hebben verkracht. De vrouw ontsnapte toen hij in slaap viel. Zij heeft anoniem aangifte gedaan. De advocaat van de acteur noemt het verhaal „verzonnen”.

22 vrouwen

Gooding jr. is momenteel al verwikkeld in een rechtszaak over aanranding en misbruik waar drie vrouwen hem van beschuldigen. De inhoudelijke behandeling van deze zaak staat voor september gepland voor de rechtbank in New York.

De acteur ontkent alle aantijgingen. In totaal hebben zich minstens 22 vrouwen gemeld die zeggen dat ze te maken hebben gehad met seksueel wangedrag door de ster.