Corona slaat ook toe bij The Rolling Stones

De No Filter-tour zou begin mei van start gaan in San Diego; het laatste concert stond half juli in Atlanta gepland.

„We zijn zeer teleurgesteld dat we dit besluit hebben moeten nemen”, stellen de Stones. „We keken hier net zozeer naar uit als alle fans. Maar de gezondheid en veiligheid van iedereen gaat voor. We komen hier doorheen, en zien jullie allemaal snel weer.”

Het is nog niet duidelijk of mensen die een kaartje hebben gekocht voor de Amerikaanse tour hun geld terug kunnen krijgen of moeten afwachten tot er een vervangende datum bekend is.