Liv Tyler ziet huwelijk als beloning voor overleven relatie

„Ik heb altijd het gevoel gehad dat het huwelijk meer een beloning zou moeten zijn... Voor het overleven van je relatie. Voor mijn gevoel doet iedereen het verkeerd om”, aldus de dochter van Aerosmith-voorman Steven Tyler in het Britse blad Tatler. „Ik vind het fantastisch om verloofd te zijn, maar ik heb niet echt de drang om te trouwen.”

Je zou denken dat het wel is gaan kriebelen bij Liv nadat ze vorig jaar oktober aanwezig was bij de bruiloft van de Britse prinses Eugenie. „Het zitten in de kerk was mijn favoriete onderdeel van de hele gebeurtenis. Ik heb er geen woorden voor om te omschrijven hoe magisch het was”, aldus de brunette.

Liv bevestigde in 2015 dat voetbalmakelaar Dave haar ten huwelijk had gevraagd. In datzelfde jaar verwelkomde het stel zoon Sailor. In 2016 werd hun dochtertje Lula geboren. Tyler heeft ook nog zoon Milo uit een vorige relatie.