André: ‘Fernando maakt mij weer gelukkig!’

Exclusief aan Privé vertelt André over het grote geluk dat hem heeft overvallen, nadat hij vorig jaar weer oog in oog kwam te staan met een oude bekende. Een vriend van vroeger die hij uit het oog verloor, nadat Fernando voor zijn werk als danser naar Spanje was verhuisd.

,,Fernando is mijn verjaardagscadeau’’, zegt André. ,,Hij is een oude bekende. En met hem hoop ik zoveel mogelijk mooie jaren, die ons nog maar gegeven zullen zijn, door te brengen. Niet de nieuwe Martin, Fernando!’’

Anders dan de (artiesten)naam doet vermoeden, is Fernando een Brabander. In de showbizz is hij geen onbekende. Hij danste vroeger in verschillende showballetten op tv, deed dinnershows en bedacht in 1980 de later wereldberoemde Vogeltjesdans!

Lees het hele verhaal: André (75): ’Mijn verjaardagscadeau… heet Fernando!’