NPO-baas: Ongehoord Nieuws volgend jaar weer op televisie

De hoorzitting vond plaats nadat de NPO in juli een eerste sanctie van ruim 93.000 euro had opgelegd aan ON!. Dat gebeurde na een rapport van de ombudsman van de NPO, waarin zij klagers die vonden dat de omroep in haar programma's aantoonbaar onjuiste informatie verspreidt in het gelijk stelde.

Eind oktober maakte de NPO het voornemen bekend om ON! voor de tweede keer in korte tijd een financiële sanctie op te leggen. De omroep is volgens de NPO niet voldoende bereid om samen te werken binnen het omroepbestel. Directe aanleiding is een uitzending van het programma Ongehoord Nieuws halverwege september. Daarin was te zien dat zwarte mensen witte mensen in elkaar slaan.

Bij een definitieve tweede sanctie kan de NPO staatssecretaris Gunay Uslu (Media) vragen om de vergunning van ON! in te trekken. De NPO laat binnenkort weten of hij een tweede sanctie doorvoert.