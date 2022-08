Dikke mik tussen Patty Brard en dochter: ’Fijn om dit met mama te kunnen doen’

„Zo fijn dat mama en ik dit samen kunnen doen”, zegt Priscilla, die niet koos voor een carrière in de showbizz, maar in een dierenasiel werkt. Ze doelt met die uitspraak niet alleen op het samen ondernemen van bijvoorbeeld vakanties naar Ibiza en uitstapjes als deze, maar ook op een groot project dat ze later deze week samen in de markt zetten. De naam is een samensmelting van moeder en dochter: Pritty.

„Het is altijd Priscilla’s droom geweest om creatief bezig te zijn met sieraden”, weet Patty. „En een van de dingen die ik haar graag wil meegeven in het leven is dat je je dromen moet verwezenlijken. Ik ben echt supertrots op haar! Ze heeft de eerste moodboards van een sieradenlijn gemaakt en de hele look-and-feel aan deze collectie gegeven. De naam komt ook van haar.”

Samenwerking

Priscilla: „We hebben onze sieradencollectie – bedoeld voor moeders, dochters en vriendinnen van alle leeftijden – samengesteld bij de grote drogisterijketen waar mama al langer mee werkt. Pritty is gebaseerd op het feit dat je als moeder en dochter hetzelfde kunt dragen, maar dan wel op je eigen manier. Kijk naar ons, wij hebben in zekere zin ook dezelfde kleding en accessoires. Al draagt mama, als een ouwe hippie, echt álles door elkaar en ben ik juist meer klassieker van smaak.”

Patty vindt het heerlijk om na al die jaren van afwezigheid in elkaars leven, nu ook samen te werken. „En er zo veel plezier in te hebben! Natuurlijk zijn er nog steeds wel eens discussies, (lachend:) maar die gaan nu over al die kleurtjes en combinaties. Ruzie willen we nooit meer! Het is toch allemaal zo zonde van de tijd... en die gaat al zo snel.”