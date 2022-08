Na ontkennen mishandeling: Peter Gillis geeft ’incident in de privésfeer’ nu toch toe

„De heer Gillis en zijn partner Nicol betreuren dat een incident in de privésfeer in mei van dit jaar heeft geleid tot inschakeling van de politie. Er is geen aangifte gedaan, en strafvervolging vindt dan ook plaats tegen de wil van alle betrokkenen”, stelt Van de Biezenbos na berichtgeving van BN/De Stem.

De advocaat van de bekende vakantieparkhouder laat ook weten dat de eerder geplande inhoudelijke behandeling van de zaak, later deze maand, geen doorgang zal hebben. „Op verzoek van de verdediging dient er eerst meer duidelijkheid te komen door het horen van een getuige. Het verzoek daartoe is al ingewilligd door de rechtbank. De zaak zal daarom op 12 augustus niet inhoudelijk worden behandeld. Wanneer het komt tot een nieuwe zitting is nog niet bekend.”

’Onzin’

Vorige maand verschenen op internet verhalen dat Gillis, bekend van de SBS6-realityserie Massa is Kassa, betrokken zou zijn bij de mishandeling van zijn partner Nicol. Dat zou op 29 mei zijn gebeurd in Gillis’ vakantiepark Prinsenmeer in Ommel.

De eigenaar zou daarbij zijn opgepakt en een nacht in de cel hebben moeten doorbrengen. De politie wilde in juli aan De Telegraaf wel bevestigen dat er in mei een zestigjarige man was opgepakt en dat deze een nacht in de cel had verbleven, maar kon over de identiteit van de betrokkenen niets zeggen. Gillis en Kremers zelf hadden de berichtgeving tot nu toe afgedaan als „onzin” en „niet waar”.