’Succes We zijn er bijna komt door gewone mensen’

De programmamakers zeggen alleen mee te reizen en niets te ensceneren. „Het is geen tv-programma. Of nou ja, wel natuurlijk, maar het is wat het is. Een minimaatschappij, waarbij de kijker meereist, natuur en cultuur ziet, het groepsproces volgt en individuen persoonlijk leert kennen. Het zijn geen BN’ers, maar normale mensen tussen wie de verschillen op zo’n reis wegvallen”, vertelt Martine aan het AD.

Martine van Os merkt weinig weerstand onder de deelnemers als ze horen dat er een cameraploeg meereist. „Het komt maar zelden voor dat iemand een andere datum kiest omdat wij meegaan. Sommigen zeggen: het is niet erg als we in beeld komen, maar vraag ons niets. Wij zijn er de volle vijf weken bij, vaak genoeg vinden ze het halverwege alsnog goed. We zijn trouwen juist uit op mensen die niet per se op tv hoeven, dat maakt het echt. We geven ze vertrouwen en niet elk gesprek dat we voeren hoeft in de uitzending. Ik moedig mensen aan vrijuit te praten, maar wel met de toezegging dat ze er op kunnen terugkomen.”

De kampeertocht begint in Zagreb in Kroatië en komt langs Sarajevo en Mostar in Bosnië-Herzegovina. Vervolgens trekt het gezelschap dwars door Montenegro en via Albanië reizen ze langs de Adriatische Kust terug naar Kroatië.