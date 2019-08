Alicia Keys treedt op bij Harper’s Bazaar

„We zijn vereerd dat de iconische Alicia Keys dit jaar het speciale optreden verzorgt”, zegt een van de directeuren van Harper’s Bazaar, Carine Roitfeld, over het optreden, dat 6 september plaatsvindt. „Het belooft een inspirerende show te worden.”

Het evenement van Harper’s Bazaar vormt de aftrap van de New York Fashion Week en vindt voor de zesde opeenvolgende keer plaats in het Plaza Hotel. Verschillende beroemdheden zullen de show bezoeken, zo is de verwachting. Vorig jaar waren onder meer The Weeknd, Katy Perry en Kanye West aanwezig.