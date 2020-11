Rita Ora pakt uit op coronaverjaardag

Rita deelde vrijdag op Instagram diverse kiekjes van de dag. Met bloemen, ballonnen, een aangeklede tafel en grote taart wist ze zich opperbest te vermaken.

„Ik en taart en een broek waarin ik geen adem kan halen. Dank jullie voor alle liefde. Het voelde raar om niets te doen voor mijn verjaardag, dus heb ik me mooi aangekleed. (...) De rest van deze taart is mijn ontbijt, lunch en diner”, laat ze weten op het sociale medium. Engeland, waar Rita woont, verkeert momenteel in een nieuwe lockdown.

De zangeres werd bekend met het nummer Hot right now en was coach in The voice UK en jurylid in de Britse X Factor. Dit jaar was ze te zien in het panel van The masked singer in Engeland.