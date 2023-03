’Shazam! Fury of the Gods’: inwisselbaar superheldenavontuur

Wat: film, fantasy, actiekomedie

Regie: David F. Sandberg

Met: Zachary Levi, Asher Angel, Helen Mirren

De magische staf waarmee hij dat voor elkaar kreeg, brak-ie vervolgens in twee stukken. Dat had hij beter niet kunnen doen, blijkt in Shazam! Fury of the Gods.

Van hun plannen om gezamenlijk hun eigen Philadelphia veiliger te maken, is in dit filmvervolg niet zoveel terecht gekomen. Bovendien worden de stad - samen met hen - het doelwit van drie goddelijke gezusters met wraakgevoelens (Helen Mirren, Lucy Liu en Rachel Zegler). Het breken van de magische staf ontketende de kracht van deze ‘Dochters van Atlas’, die samen met allerlei monsters uit de Griekse mythologie de boel komen terroriseren.

Zwaktebod

Hoe en waarom? Dat vergt nogal wat uitleg, reden waarom terugkerend regisseur David F. Sandberg het dynamische pleeggezin eerst een complete bibliotheek laat omkeren. Nogal een zwaktebod. Was zijn Shazam! een dwarse tienerkomedie die succesvol de draak stak met het superheldengenre, de bombast waartegen die film zich afzette is in dit tweede deel weer helemaal terug. Ook verdrinken de vaak fletse grapjes en knipogen in een zee van middelmatige digitale effecten. Die maken dit superheldenavontuur volkomen inwisselbaar.

✭✭