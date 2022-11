Dua Lipa heeft Albanese nationaliteit gekregen

„Bedankt president Bajram Begaj en burgemeester Erion Veliaj voor deze eer. Ik heb mijn Albanese staatsburgerschap gekregen!”, schrijft Lipa bij een foto waarop ze het document trots vasthoudt. „Bedankt, ik ben heel trots”, sluit ze in het Albanees af.

Lipa werd in 1995 geboren in het Verenigd Koninkrijk, maar haar ouders zijn Albanezen die in de jaren negentig gevlucht zijn uit Kosovo. In augustus dit jaar maakte de zangeres al bekend dat ze ambassadeur is geworden van Kosovo, het thuisland van haar ouders.