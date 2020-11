Ferry Doedens bedankt volgers na afscheid GTST

„Zomaar wat liefde voor jullie allemaal! Bedankt voor alle lieve reacties!”, schrijft de acteur, die de rol van Lucas Sanders speelde, op Instagram.

Voor Ferry kwam deze week na twaalf jaar een einde aan zijn tijd bij de populaire soap. In de zomer werd in goed overleg met producent EndemolShine en RTL besloten dat hij zou vertrekken. De beslissing volgde nadat de acteur enkele keren de opgestelde coronamaatregelen had genegeerd.

„Dat was ’m dan”, schreef Ferry vrijdag al op Instagram. „Bedankt cast & crew voor de geweldige 12 jaar. Ik ga jullie missen. Dat doe ik nu al.”