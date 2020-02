Gwyneth Paltrow: ’Mijn dochter vindt me weerzinwekkend’

„Mijn dochter vindt me weerzinwekkend. Als ik ook maar iets in het openbaar doe, behalve mijn mond houden en stilstaan, roept ze meteen: ’Oh mijn God, stop!’”, vertelt Paltrow in The Ellen DeGeneres Show.

De actrice vertelt ook dat ze het gevoel had mislukt te zijn als moeder toen ze haar dochter leerde autorijden. „Ze is een hele goede chauffeur. Ik probeer kalm te blijven... Het was de eerste keer dat ik faalde als moeder, omdat door een rood stoplicht reed en ik naar haar schreeuwde”, legt ze uit.

„Ze begon te huilen en het was vreselijk. Ik voelde me zo slecht. Dus toen dacht ik: ’Weet je was, ik ga gewoon ontspannen’. En nu is ze dus een geweldige chauffeur. Ik denk dat ik geleerd heb van mijn fouten.”