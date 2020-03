Prins Louis dol op verjaardagslied

Het beroemde verjaardagsliedje was gekozen vanwege het jubileum van de organisatie. „Hebben jullie dit speciaal voor vanavond geschreven?”, vroeg Catherine, volgens Britse media, als grap na afloop. Ook vertelde de hertogin van Cambridge dat het liedje „een van de favoriete liedjes” is van haar bijna 2-jarige zoon prins Louis. Die was overigens niet bij het evenement en lag al „ingestopt in bed.”

Catherine sprak in een toespraak vol lof over Place2Be. Vooral de samenwerking met scholen en ouders vindt ze erg goed vanwege de holistische benadering. „Jullie hebben me ook geleerd dat de kleinste dingen het verschil maken bij kinderen. Het is de tijd die je met ze doorbrengt. Het is de tijd die je neemt om naar ze te luisteren. Het zijn veilige relaties die de grootste impact hebben op het welzijn van een kind.”