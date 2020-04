Pipo-grimeur Ton van den Heuvel (94) overleden aan corona

Van den Heuvel was in de jaren zestig, zeventig en tachtig een pionier op het gebied van grime en visagie. Hij was met zijn werk medeverantwoordelijk voor de vormgeving van iconische series als Pipo de Clown, Ti-Ta-Tovenaar en Dagboek van een Herdershond. Zo verzon de grimeur onder meer het beroemde zonnetje op de wang van Pipo de Clown.

Ook verzorgde Van den Heuvel tientallen jaren lang de grime van de Sinterklaas-intocht op televisie en in Amsterdam. Hij transformeerde in de hoofdstad in de jaren vijftig en zestig Eduard Verkade, Jan Gajentaan en Gerard de Klerk tot de goedheiligman. De visagist deed in zijn leven ook de make-up van veel grote toneelproducties. Zo werkte hij veel samen met Jos Brink en deed hij de grime van veel van zijn musicals.

Buitenland

Zijn faam beperkte zich niet tot Nederland. Grote cosmeticaconcerns vroegen hem ook de make-up te doen voor commercials in het buitenland. „Vooral dat laatste was goed verdienen. Je kreeg zo vierhonderd gulden per dag voor een klus in het buitenland, plus alle onkosten. Daar werd je rijk van”, vertelde de Nederlander in 2017 in een groot interview in Het Parool.

Van den Heuvel beoefende zijn vak tot op hoge leeftijd. Sinds enige tijd woonde de grimeur in een verpleeghuis in Purmerend. Zijn besloten uitvaart vindt dinsdag plaats.